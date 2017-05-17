لماذا يتساقط الشعر بشكل كبير خلال فصل الصيف؟

أعلن خبراء أميركيون أنّ تساقط الشعر في فصل الصيف وبخاصة خلال أشهره الأخيرة لا يستدعي القلق لأن ذلك جزءًا من دورة الجسم الطبيعية.
ويتساقط الشعر بشكل أكبر خلال هذا الوقت من العام لأننا لسنا بحاجة حينها إلى الشعيرات التي تُشكّل حماية لفروة الرأس من أشعة الشمس طوال العام، الأمر الذي يؤدي إلى تساقطها.
ويقول الخبراء إن الشعر يتساقط بكثافة من شهر آب/اغسطس حتى شهر تشرين الأول/اكتوبر وذلك كجزء من تطور وتغير وظائف الجسم عندما يتحول الطقس إلى بارد.
وذكر الخبراء أن تساقط الشعر يختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى بحسب الفصول والمناخ.
وينصح الأطباء بارتداء قبعات وبتناول الفيتامينات اللازمة لمكافحة تساقط الشعر كما ينصحون بعدم اتباع علاجات للشعر بعد فصل الربيع.
ويصبح الأمر مقلقًا إذا تساقط أكثر من 100 شعرة في اليوم إذ إنه من الطبيعي تساقط الشعر بفعل أن الشعيرات تتجدد كل 3 أشهر.