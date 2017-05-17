لماذا يتساقط الشعر بشكل كبير خلال فصل الصيف؟

يتساقط الشعر بشكل كبير خلال فصل الصيف بخاصة خلال أشهره الأخيرة

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LBCI News Lebanon

أعلن خبراء أميركيون أنّ تساقط الشعر في فصل الصيف وبخاصة خلال أشهره الأخيرة لا يستدعي القلق لأن ذلك جزءًا من دورة الجسم الطبيعية.



ويتساقط الشعر بشكل أكبر خلال هذا الوقت من العام لأننا لسنا بحاجة حينها إلى الشعيرات التي تُشكّل حماية لفروة الرأس من أشعة الشمس طوال العام، الأمر الذي يؤدي إلى تساقطها.

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ويقول الخبراء إن الشعر يتساقط بكثافة من شهر آب/اغسطس حتى شهر تشرين الأول/اكتوبر وذلك كجزء من تطور وتغير وظائف الجسم عندما يتحول الطقس إلى بارد.

وذكر الخبراء أن تساقط الشعر يختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى بحسب الفصول والمناخ.



وينصح الأطباء بارتداء قبعات وبتناول الفيتامينات اللازمة لمكافحة تساقط الشعر كما ينصحون بعدم اتباع علاجات للشعر بعد فصل الربيع.