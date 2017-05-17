تعرفوا على الحكومة الفرنسية الجديدة...

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اعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الاولى في ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون، وشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان ايف لودريان حقيبة الخارجية، والنائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع.ومنحت حقائب وزارية مهمة ايضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل، وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا بينهم الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا أولو الذي أصبح وزيرا "للانتقال البيئي والتضامن".