لم تتمكن من الإنجاب خلال 3 سنوات زواج... فأحرقت على قيد الحياة!

أحرقت على قيد الحياة

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LBCI News Lebanon

اعتقلت الشرطة الباكستانية رجلا ووالديه بعدما أضرموا النار في زوجته.

وأقدمت العائلة على هذا الأمر الوحشي بسبب عدم قدرة الزوجة على الإنجاب طوال 3 سنوات زواج.

وقالت الزوجة اسيا بيبي للشرطة إن والدي زوجها سكبا عليها الوقود وأشعلا النار فيها داخل منزلهما الواقع في مدينة أوكارا، وأضافت أنها كانت تتعرض لمضايقات كثيرة من قبلهما بشكل يومي بسبب عدم قدرتها على الحمل والإنجاب.

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وهرع الجيران لمساعدة اسيا بعد سماع صراخها وتم نقلها فورًا إلى المستشفى حيث تتواجد حاليًا في حالة حرجة، وقال الأطباء إن حالتها كانت لتكون أسوأ بشكل كبير لو لم يتم نقلها بسرعة لتلقي المعالجة.

ولم يكن زوج اسيا متواجدًا في المنزل عند وقوع الحادثة إلا أنه رهن الإعتقال للتحقيق معه.