لعبة غميضة تتحول الى مأساة...وفاة 4 اطفال اختناقا في البقاع الغربي

تم نقل طفل رابع بحال إنعاش قلبي ما لبث أن فارق الحياة

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LBCI News Lebanon

توفي ​4 أطفال اختناقاً داخل سيارة في منطقة القادرية – الخيارة في البقاع الغربي.

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