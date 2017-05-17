لعبة غميضة تتحول الى مأساة...وفاة 4 اطفال اختناقا في البقاع الغربي

توفي 4 أطفال اختناقاً داخل سيارة في منطقة القادرية – الخيارة في البقاع الغربي.
وبحسب ما روى الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة لـ"الوكالة الوطنية" فقد ورد اتصال الى الصليب الاحمر من منطقة القادرية قرب بلدة حوش الحريمة البقاعية عن وجود 4 أطفال سوريين مصابين بالاختناق.
وفورا توجهت سيارتان من مركز جب جنين، وتبين أنهم متواجدون داخل صندوق سيارة مقفل عليهم، الأمر الذي تسبب بوفاة 3 منهم، وتم نقل الطفل الرابع بحالة إنعاش القلب والرئتين CPR إلى مستشفى فرحات حيث ما لبث أن فارق الحياة. كما تم إسعاف شخص يعاني من حال عصبية.
والأطفال، هم: ياسمين العسكر 4 سنوات، شهد الحسن 3 سنوات، بيان الحسن 4 سنوات، ولين قاسم 4 سنوات.