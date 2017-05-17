بالصورة- مشهد لن ينساه المسعفون حين وصلوا إلى مكان الحادث!

صورة تنتشر بشكل كثيف التقطها مسعفون

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LBCI News Lebanon

انتشرت صورة بشكل كثيف على موقع فيسبوك كانت قد نشرتها فرق الإسعاف الأرجنتينية لكلب بقي بالقرب من صاحبه بعد تعرّضه الأخير لإصابة.



وفي التفاصيل أن جيس هويتشي سقط من على ارتفاع بضعة أمتار حين كان يتواجد على شجرة قرب منزله.

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وقام أحد الجيران بالإتصال بالإسعاف إذ لم يستطع جيس التحرّك وكان يعاني من إصابةٍ في عنقه.



وعند وصولهم، لاحظ المسعفون أن جيس لم يكن لوحده بل كان كلبه يجلس عليه ويضع رأسه وأطرافه على صدره.