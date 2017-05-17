منوعات
17 أيار 2017
Back

بالصورة- مشهد لن ينساه المسعفون حين وصلوا إلى مكان الحادث!

صورة تنتشر بشكل كثيف التقطها مسعفون Lebanon, news ,lbci ,أخبار فايسبوك, الأرجنتين, كلب, حاتدث, اسعاف,مسعفون,صورة تنتشر بشكل كثيف التقطها مسعفون
episodes
بالصورة- مشهد لن ينساه المسعفون حين وصلوا إلى مكان الحادث!
انتشرت صورة بشكل كثيف على موقع فيسبوك كانت قد نشرتها فرق الإسعاف الأرجنتينية لكلب بقي بالقرب من صاحبه  بعد تعرّضه الأخير لإصابة.

وفي التفاصيل أن جيس هويتشي سقط من على ارتفاع بضعة أمتار حين كان يتواجد على شجرة قرب منزله.
الإعلان


وقام أحد الجيران بالإتصال بالإسعاف إذ لم يستطع جيس التحرّك وكان يعاني من إصابةٍ في عنقه.

وعند وصولهم، لاحظ المسعفون أن جيس لم يكن لوحده بل كان كلبه يجلس عليه ويضع رأسه وأطرافه على صدره.

وتمت معالجة جيس في المستشفى واتّضح أن إصابته طفيفة، كما قال في مقابلة له إن كلبه يرافقه طوال الوقت وأضاف أنهما لا يفترقان منذ أن وجده على الطريق واصطحبه إلى منزله.
 
 
 
 
المصدر
إقرأ أيضاً