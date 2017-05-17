نجم برشلونة يدخل القفص الذهبي

تفاجأ جماهير النادي الإسباني برشلونة بزواج حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن من حبيبته دانييلا جيهلي.
وعقد لاعب كرة القدم الألماني قرانه في حفلة صغيرة خارج مدينة برشلونة.
وكان الثنائي قد خطب منذ شهر وأعلن هذا الخبر عبر البث الحي على موقع فيسبوك.
وبعد حفل الزفاف، نشرت زوجة تير شتيغن صورة على حسابها الرسمي الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهي ترتدي فستانًا أبيض، وإلى جانبها نجم برشلونة بالبذلة السوداء.
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Good morning ☀️🌈
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