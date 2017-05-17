نجم برشلونة يدخل القفص الذهبي

نجم برشلونة يعقد قرانه على حبيبته...

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LBCI News Lebanon

تفاجأ جماهير النادي الإسباني برشلونة بزواج حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن من حبيبته دانييلا جيهلي.

وعقد لاعب كرة القدم الألماني قرانه في حفلة صغيرة خارج مدينة برشلونة.

وكان الثنائي قد خطب منذ شهر وأعلن هذا الخبر عبر البث الحي على موقع فيسبوك.

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وبعد حفل الزفاف، نشرت زوجة تير شتيغن صورة على حسابها الرسمي الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهي ترتدي فستانًا أبيض، وإلى جانبها نجم برشلونة بالبذلة السوداء.

❤ A post shared by Dani (@danijehle_) on May 15, 2017 at 8:58am PDT

Happy Birthday my Love ❤️enjoy your day! 🎈😍👫 A post shared by Dani (@danijehle_) on Apr 30, 2017 at 6:04am PDT

🌺🏝☀️ A post shared by Dani (@danijehle_) on Apr 7, 2017 at 10:25am PDT

Good morning ☀️🌈 A post shared by Dani (@danijehle_) on Mar 29, 2017 at 12:16am PDT