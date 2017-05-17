ما هي أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة؟

لماذا يظهر الشيب لدى بعض الأشخاص في سن مبكرة؟

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LBCI News Lebanon

يبدأ الشعر الأبيض بالظهور كلما تقدم المرء بالسن عندما تتوقف بصيلات الشعر عن إنتاج الميلانين، المادة التي تعطي الشعر لونه.

لكن بعض الشباب يعانون مشكلة ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، أي قبل أن يبلغوا الثلاثين من العمر.

وسنستعرض في ما يلي بعض أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة:

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1- الجينات الوراثيّة

فإذا ظهر الشعر الأبيض لدى أبويك في سن مبكرة، قد يظهر لديك أيضًا.

2- نقص الفيتامينات

قد يكون ظهور الشيب باكرًا علامة على نقص الفيتامينات بالجسم، بخاصة فيتامين ب. لذلك على نظامك الغذائي أن يكون متوازنًا كي لا يفتقر جسمك إلى فيتامين B12 الذي يعد الافتقار إليه سببًا رئيسيًا لمشكلة الشيب.

3- التدخين

أكدّت دراسة بريطانيّة أنّه ثمة علاقة وثيقة بين التدخين والشيب أو تساقط الشعر.