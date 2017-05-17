والدان تسببا بوفاة رضيعهما... لن تصدّقوا ماذا أطعماه!

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توفي رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، بعدما قام والداه بإطعامه وفق نظام غذائي خالٍ من الغلوتين.والملفت هو أن الوالدين، هما من بيفيرن في بلجيكا، أصرا على إطعام ابنهما وفق نظام غذائي بديل يتضمن حليب الكينوا، على الرغم من أن الأطباء قالوا لهما إنه غير مناسب.وقد أدى هذا النظام الى جعل وزن الرضيع لوكاس أقل من نصف الوزن المتوقع لعمره، إذ بلغ وزنه قبل وفاته في حزيران 2014، حوالي 4 كيلوغرامات فقط.وأظهر تشريح الجثة أن معدة الرضيع كانت فارغة تماماً، وعلى الرغم من أن الصبي كان يعاني من مشاكل في التنفس وعدم دخول الهواء بشكل صحيح الى رئتيه، لم يفكّر الوالدان أبداً باستشارة الطبيب. ويذكر أنه تمّ العثور على بطاقة صلاة في محرمته.وقد بدأت بالأمس الدعوى المرفوعة ضدّ الوالدين، إذ ألقى المدّعون العامون اللوم على الوالدين بسبب وفاة الرضيع لأنهما أطعماه الغذاء الذي لا يتناسب مع عمره. كما اتهم المدّعون العامون الوالدين بأنهما نقلا الطفل الى طبيب في الجانب الآخر من البلاد عندما كان يتضور جوعاً بدلاً من نقله الى أقرب مستشفى.وتجري المحاكمة الآن، وسيتم إصدار حكم في 14 حزيران / يونيو.ويجب التنويه الى أن محامية الوالدين كارين فان ميرفن، لفتت الى أنهما كانا يعتقدان أن لوكاس يعاني من مشاكل بالأكل.