هذا الشاب يسافر مجانًا في الدرجة الأولى دائمًا... كيف؟

سافر مجانًا في الدرجة الأولى دائمًا...

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LBCI News Lebanon

فيما يعمل معظم المراهقين في المطاعم والمتاجر من أجل كسب المال، تعتبر وظيفة أليكس ماشيراس استثنائيّة.

فماشيراس، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، يسافر بشكل دائم ويجلس في مقاعد الدرجة الأولى في الرحلات كلّها من دون أن يدفع ليرة واحدة.

وسفراته هذه هي جزء من عمله الذي يتطلب منه اختبار الطائرات الجديدة، بالإضافة إلى تذوق الوجبات والمشروبات التي تقدم للركاب قبل تسليمها إليهم.

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ويتعيّن عليه أيضًا أن يشارك صورًا من تجاربه على متن الطائرات مع متابعيه على موقعي تويتر وانستغرام.

كما أنه كشف عن الأمر الذي أهله لهذه الوظيفة، ألا وهو اهتمامه بالطيران منذ أن كان عمره 14 عامًا.