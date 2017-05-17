خاص بالفيديو: جيسي عبدو على طريقة عارضات الأزياء.. لماذا خسرت 15 كيلوغراماً؟

شاهدوا لقاء موقع LBCI المصوّر مع الممثلة جيسي عبدو

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LBCI News Lebanon

يندرج مسلسل "كاراميل" الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة المؤسسة اللبنانيّة للإرسال إنترناشيونال ضمن إطار العمل اللبنانيّ الكوميديّ والاجتماعيّ في آنٍ واحد.

وكاميرا موقع قناة LBCI كانت موجودة في موقع تصوير مسلسل "كاراميل" المنتظر، وكان لنا لقاء مع الممثلة جيسي عبدو للوقوف عند تفاصيل الشخصيّة الّتي ستخوض من خلالها السباق الرمضاني، ففاجأتنا بتغيّر ملحوظ في شكلها.

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في التفاصيل، تجسّد الممثلة جيسي عبدو دور "رهف" الّتي تحلم بإحتراف مهنة عرض الأزياء والوصول إلى العالميّة في هذا المجال. ويبدو أن شخصيّة "رهف" تطلبّت تضحيات من جيسي الّتي كشفت في التقرير المصوّر أنها خسرت 15 كيلوغراماً من وزنها خدمةً لهذا الدور.

وخلال اللقاء كشفت جيسي عبدو سرّاً عنها وهو أن الأدوار الكوميدية أقرب إلى قلبها رغم أنها تمثّل تراجيديا أيضاً في بعض الأعمال الدراميّة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "كاراميل" من بطولة كلّ من ماغي بو غصن وظافر عابدين وكارمن لبس، ويضمّ مجموعة من النجوم نذكر منهم طلال الجردي، جيسي عبدو، بيار داغر، كارين سلامة، مي صايغ، بونيتا سعادة، بيار شمعون، بيار جمجيان، وهو من كتابة مازن طه وإخراج إيلي ف. حبيب.

شاهدوا لقاء موقع LBCI المصوّر مع الممثلة جيسي عبدو من كواليس تصوير مسلسل "كاراميل" وما يتخلّله من لقطات لها على طريقة عارضات الأزياء.