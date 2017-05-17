افتتاح مؤتمر بيت المستقبل...

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افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر "حدود الطموحات - التدخلات الخارجية ومنظومة الدول في الشرق العربي: التحديات، الاصطفافات، التوقعات" الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور".واشار الجميل الى أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة من عدم الاستقرار والفوضى باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني والإرهاب الأصولي"، لافتا الى أن "أسباب هذه الفوضى هي: سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جراء عهود طويلة من الاستبداد، تفاقم الصراع بين الأطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع نفوذ داعش وأزمة النازحين.واعتبر أن "حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الجميع بالتفاهم البناء حول الحلول".ولفت الى أن لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب لإطلاق مبادرة إصلاحية شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها.بدوره أعلن رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة أن "ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول خلال المرحلة التي مررنا بها."واشار الى "ان استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة امر في غاية الاهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب الا تنكسر ارادة الدول والناس. كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن الإستراتيجي".