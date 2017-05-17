قاما بعملية سلب بقوة السلاح

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان انه "بتاريخي 19/12/2016 و 2/2/2017 وفي محلتي الكرنتينا ومار مخايل، تعرضت 3 مواطنات للسلب بقوة السلاح من قبل شخصين مجهولين الهوية على متن دراجة آلية.ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم معرفة هوية احد المنفذين، وتمكنت دورية من المفرزة المذكورة بتاريخ 11/5/2017 من توقيفه في محلة تقاطع الاستقلال – مار الياس، ويدعىع. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات السلب بواسطة سكين بالاشتراك مع شخص آخر، وبتعاطيه المخدرات.وقد تعرفت عليه احدى المدعيات التي وقعت ضحية أعماله واتخذت صفة الادعاء الشخصي ضده.وبتاريخ 17/5/2017 وفي محلة رأس النبع، تم توقيف شريكه بعد مداهمة منزل ذويه، وهو :م. ا. (مواليد عام 1991، سوري)بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وتبين انه من اصحاب السوابق بجرم مخدرات."لذلك، وبناءً لإشارة القضاء المختص طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين االذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الإتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.