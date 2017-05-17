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17 أيار 2017
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فريق الرياضي للسيدات يفوز على هومنتمن انطلياس بنتيجة 74-65 ويقلص السلسلة النهائية من بطولة لبنان بكرة السلة للسيدات 1-2

فريق الرياضي للسيدات يفوز على هومنتمن انطلياس بنتيجة 74-65 ويقلص السلسلة النهائية من بطولة لبنان بكرة السلة للسيدات 1-2 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يفوز,للسيدات,الرياضي,فريق,
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فريق الرياضي للسيدات يفوز على هومنتمن انطلياس بنتيجة 74-65 ويقلص السلسلة النهائية من بطولة لبنان بكرة السلة للسيدات 1-2
 
 
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