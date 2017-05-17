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17 أيار 2017
17/05/2017 12:04:54
فريق الرياضي للسيدات يفوز على هومنتمن انطلياس بنتيجة 74-65 ويقلص السلسلة النهائية من بطولة لبنان بكرة السلة للسيدات 1-2
فريق الرياضي للسيدات يفوز على هومنتمن انطلياس بنتيجة 74-65 ويقلص السلسلة النهائية من بطولة لبنان بكرة السلة للسيدات 1-2
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LBCI News Lebanon
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