هل تحدد نتائج الإنتخابات الإيرانية ملامح المرشد المقبل؟

الانتخابات أبعد من كونها رئاسية...

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LBCI News Lebanon

الانتخابات الرئاسية الايرانية المنتظرة بعد أيام لا تشبه سابقاتها, فهي تحظى بأهمية قسوى, اذ انها ستحدد ملامح المرشد المقبل, وسط معلومات متزايدة عن تردي صحة المرشد الحالي أية الله علي خامنئي الذي يبلغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً.