أخبار دولية
17 أيار 2017
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هل تحدد نتائج الإنتخابات الإيرانية ملامح المرشد المقبل؟

الانتخابات أبعد من كونها رئاسية... Lebanon, news ,lbci ,أخبار أية الله علي خامنئي,ايران,الانتخابات أبعد من كونها رئاسية...
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الانتخابات الرئاسية الايرانية المنتظرة بعد أيام لا تشبه سابقاتها, فهي تحظى بأهمية قسوى, اذ انها ستحدد ملامح المرشد المقبل, وسط معلومات متزايدة عن تردي صحة المرشد الحالي أية الله علي خامنئي الذي يبلغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً. 
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