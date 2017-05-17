أخبار محلية
17 أيار 2017
17/05/2017 12:25:38
"الأطباء المستقلون" يتحضرون لإنتخابات مجلس إدارة نقابة الأطباء ببيروت
الاحد المقبل ستجري الانتخابات...
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LBCI News Lebanon
أعلن الأطباء المستقلون المرشحون لانتخابات مجلس ادارة نقابة الاطباء في بيروت، مريم رجب وطارق حجازي وعماد غصين، لائحتهم التي تضم إليهم المرشح الياس فرح، والتي ستخوض الانتخابات المقررة الاحد المقبل لاختيار اربعة اعضاء جدد لمجلس النقابة.
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