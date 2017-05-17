"الأطباء المستقلون" يتحضرون لإنتخابات مجلس إدارة نقابة الأطباء ببيروت

الاحد المقبل ستجري الانتخابات...

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LBCI News Lebanon

أعلن الأطباء المستقلون المرشحون لانتخابات مجلس ادارة نقابة الاطباء في بيروت، مريم رجب وطارق حجازي وعماد غصين، لائحتهم التي تضم إليهم المرشح الياس فرح، والتي ستخوض الانتخابات المقررة الاحد المقبل لاختيار اربعة اعضاء جدد لمجلس النقابة.