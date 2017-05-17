بطولة آسيا تحت الـ 20 سنة بكرة الصالات: لبنان يسجل انتصاره الثاني ويرتاح استعداداً للموقعة الأوزبكية

بطولة آسيا تحت الـ 20 سنة بكرة الصالات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصالات,كرة,بطولة آسيا تحت الـ 20 سنة بكرة الصالات

LBCI News Lebanon

تغلب منتخب لبنان بكرة الصالات على هونغ كونغ 2-1 ليسجل انتصاره الثاني على التوالي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً التي انطلقت الثلاثاء في العاصمة التايلاندية بانكوك الثلاثاء وتستمر حتى 26 ايار المقبل.

وسجل حسين البابا (23) وميشيل صابر (27) هدفي لبنان، في حين أحرز ليو بين كو (40) هدف هونغ كونغ. وضمن المجموعة نفسها قدم منتخب أوزبكستان أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عرضاً مميزاً في أول ظهور له بعد غيابه عن المباراة الأولى، انهاه بفوز لافت على ميانمار 5-0، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب قطر. وبهذه النتيجة حافظ منتخب لبنان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان (من مباراة واحدة) وهونغ كونغ، في حين لا زال رصيد ميانمار وقطر خالياً من النقاط.

الإعلان

وتقام الجولة الثالثة يوم الخميس، حيث تلتقي قطر مع ميانمار، وأوزبكستان مع هونغ كونغ حيث يرتاح لبنان قبل أن يعاود نشاطه بموقعة قوية الجمعة المقبل أمام أوزبكستان والفائز سيضمن صدارة المجموعة في نهاية الدور الأول.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الثلاثاء فوز لبنان على قطر 3-0 وهونغ كونغ على ميانمار 2-1.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي وتقام مبارياته يوم الاثنين المقبل 22 أيار/مايو. كما سيمنح المنتخب الذي يحرز اللقب مع وصيفه بلديهما بطاقتي مشاركة مباشرتين في مسابقة كرة الصالات ضمن أولمبياد الشباب 2018 في بيونس آيريس الأرجنتينية، على أن يتمثلان بمنتخب للاعبين ما دون 18 عاماً.

وسيجري المنتخب تدريباً غداً في يوم راجة سيمنح له استعداداً لمباراته المقبلة الجمعة مع اوزبكستان.