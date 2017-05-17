التطبيع مع اسرائيل... هل اقترب؟!

التطبيع مع إسرائيل على طبق القمة الاميركية العربية

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LBCI News Lebanon

يبدو أن تطبيع العلاقات العربية والخليجية مع اسرائيل هو العنوان غير المعلن رسميا لزيارة ترامب الى المنطقة. أكثر من مصدر تحدث عن"وثيقة هامة" صادقت عليها دول عربية وخليجية وتقضي بتطبيع العلاقات مع اسرائيل...