مقدمة النشرة المسائية 17-05-2017

عندما تسلم المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية مهامه في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي كانت آماله واحلامه كبيرة : حينها قال انه سيضع خطة خمسية للنهوض بقطاع الاتصالات, وإنه سيوصل شبكة الالياف الضوئية الى كل منزل.
لم يتنبه كريدية الى انه في لبنان , والى ان سرعة غيره من سرعة الالياف الضوئية , والى ان خطته الخمسية ستهتز بعد اربعة اشهر فقط, بقرار ٍ من وزير الاتصالات , اعطى بموجبه شركة واحدة ,وحصريا, وبموجب مرسوم صادرعن مجلس الوزراء منذ سبعة عشر عاما حق مد الالياف الضوئية في كل لبنان .
سقطت آمال واحلام كريدية , فكتب اسطرا قليلة ختمها قائلا : اعتذر لانني مصاب بخيبة الامل مثلكم ولن اقول اكثر .
فاذا كان كريدية قد كتب ما كتب على خلفية عدم اصدار مجلس الوزراء اسعار تعرفة الخليوي , فكيف سيكون الحال ان قال اكثر , ويا ليت من سبقه الى الاحلام المفقودة قال اكثر .
كل هؤلاء انضموا الى اللبنانيين الذين باتوا يتمسكون بآخر خيطان الامل التي قد تخرجهم من دوامة الفساد الخانقة , ومن دوامة اللا قرار, سواء في قانون الانتخاب او حتى في مواجهة مسودات القرارات التي قد تقضي على ما تبقى من اقتصادهم .
قرارات في صلب محادثات باشر بها وفد برلماني لبناني في واشنطن , حيث شرح المخاوفَ من جراء الضغوط المستجدة على لبنان اقتصاديا وامنيا, ما يشكل عنصرا جديدا يهدد استقراره ,ولمس تفهما اميركيا للهواجس والمخاوف, وتقديرا لوجهة النظر اللبنانية .
ولكن قبل كل ذلك, مأساة العنف غير المبرر طغت على اهم الاخبار , فقلبُ (اعتدال) الصغير كاد يضعف اليوم امام فظاعة الضربات التي تعرضت لها ابنة السنتين .