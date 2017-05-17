مقدمة النشرة المسائية 17-05-2017

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عندما تسلم المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية مهامه في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي كانت آماله واحلامه كبيرة : حينها قال انه سيضع خطة خمسية للنهوض بقطاع الاتصالات, وإنه سيوصل شبكة الالياف الضوئية الى كل منزل.لم يتنبه كريدية الى انه في لبنان , والى ان سرعة غيره من سرعة الالياف الضوئية , والى ان خطته الخمسية ستهتز بعد اربعة اشهر فقط, بقرار ٍ من وزير الاتصالات , اعطى بموجبه شركة واحدة ,وحصريا, وبموجب مرسوم صادرعن مجلس الوزراء منذ سبعة عشر عاما حق مد الالياف الضوئية في كل لبنان .سقطت آمال واحلام كريدية , فكتب اسطرا قليلة ختمها قائلا : اعتذر لانني مصاب بخيبة الامل مثلكم ولن اقول اكثر .فاذا كان كريدية قد كتب ما كتب على خلفية عدم اصدار مجلس الوزراء اسعار تعرفة الخليوي , فكيف سيكون الحال ان قال اكثر , ويا ليت من سبقه الى الاحلام المفقودة قال اكثر .كل هؤلاء انضموا الى اللبنانيين الذين باتوا يتمسكون بآخر خيطان الامل التي قد تخرجهم من دوامة الفساد الخانقة , ومن دوامة اللا قرار, سواء في قانون الانتخاب او حتى في مواجهة مسودات القرارات التي قد تقضي على ما تبقى من اقتصادهم .قرارات في صلب محادثات باشر بها وفد برلماني لبناني في واشنطن , حيث شرح المخاوفَ من جراء الضغوط المستجدة على لبنان اقتصاديا وامنيا, ما يشكل عنصرا جديدا يهدد استقراره ,ولمس تفهما اميركيا للهواجس والمخاوف, وتقديرا لوجهة النظر اللبنانية .ولكن قبل كل ذلك, مأساة العنف غير المبرر طغت على اهم الاخبار , فقلبُ (اعتدال) الصغير كاد يضعف اليوم امام فظاعة الضربات التي تعرضت لها ابنة السنتين .