جديد قضية الموقوفين الإسلاميين الذين يضربون عن الطعام...

المشنوق يلتقي الاهالي

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LBCI News Lebanon

زار أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين ينفذون اضرابا عن الطعام داخل السجون، برفقة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي إستمع الى مطالب الأهالي.



وطالبوا بأن يشمل قانون العفو العام جميع الموقوفين.