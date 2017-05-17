أمن وقضاء
17 أيار 2017
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جديد قضية الموقوفين الإسلاميين الذين يضربون عن الطعام...

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جديد قضية الموقوفين الإسلاميين الذين يضربون عن الطعام...
زار أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين ينفذون اضرابا عن الطعام داخل السجون، برفقة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي إستمع الى مطالب الأهالي. 

وطالبوا بأن يشمل قانون العفو العام جميع الموقوفين.
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