أمن وقضاء
17 أيار 2017
17/05/2017 12:31:21
جديد قضية الموقوفين الإسلاميين الذين يضربون عن الطعام...
المشنوق يلتقي الاهالي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نهاد المشنوق, الاضراب عن الطعام,الموقوفين الاسلاميين,المشنوق يلتقي الاهالي
LBCI News Lebanon
زار أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين ينفذون اضرابا عن الطعام داخل السجون، برفقة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي إستمع الى مطالب الأهالي.
وطالبوا بأن يشمل قانون العفو العام جميع الموقوفين.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
الموقوفين الاسلاميين
الاضراب عن الطعام
نهاد المشنوق
إقرأ أيضاً