بالصور- عملية نوعية للجيش في الجرود... والرئيس عون يشرف عليها من اليرزة

عملية نوعية للجيش في الجرود...

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LBCI News Lebanon

زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة.

ثم انتقلا معا برفقة وزير الدفاع يعقوب الصراف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الإنتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصا المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية.

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ومن ثم تابع عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.

وكان الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة، مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، بعد رصد تحركات مشبوهة، حيث أصاب سيارات تنقل قيادات من داعش والنصرة.



وكذلك، حققت مروحيات الجيش اصابات في مواقع داعش في جرود رأس بعلبك.