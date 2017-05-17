روحاني يحذر الحرس الثوري من التدخل في انتخابات الرئاسة

نادرا ما توجه انتقادات علنية للحرس الثوري...

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LBCI News Lebanon

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الحرس الثوري والباسيج على عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الجمعة في تحذير نادر سلط الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة.

ونادرا ما توجه انتقادات علنية للحرس الثوري الذي يشرف على إمبراطورية اقتصادية قيمتها مليارات الدولارات، لكن روحاني يخوض سباقا محتدما على نحو غير متوقع أمام رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي الذي يعتقد أنه يحظى بدعم الحرس.

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وتسببت الشكوك في أن الحرس الثوري والباسيج زوّرا نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009 في خروج مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.