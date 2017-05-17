أفسدت ليلته الرومانسية... فهكذا عاقبها

قام براندون فيزمار من مدينة أوستن الأميركية برفع دعوى قضائية على فتاة كان قد دعاها لحضور فيلم في إحدى دور السينما في المدينة، بسبب انشغالها بهاتفها طيلة عرض الفيلم، الأمر الذي أثار حفيظته.
وأكد براندون بأن الفتاة قد أفسدت "ليلة رومانسية"، بسبب انشغالها طيلة الوقت بهاتفها.
وعندما طلب براندون منها إقفال الهاتف أو المغادرة، اختارت مغادرة قاعة السينما.
من جهته، برر براندون أن قيامه برفع الدعوى لتقوم الفتاة بتعويضه ثمن البطاقتين الذي لا يجاوز 17 دولارا أميركيا، إذ اعتبر أن هذا الموعد من أسوء أيام حياته.