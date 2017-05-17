أفسدت ليلته الرومانسية... فهكذا عاقبها

شاب يقاضي "صديقة الموعد الأول" لانشغالها بهاتفها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السينما,اميركا,شاب يقاضي "صديقة الموعد الأول" لانشغالها بهاتفها

LBCI News Lebanon

قام براندون فيزمار من مدينة أوستن الأميركية برفع دعوى قضائية على فتاة كان قد دعاها لحضور فيلم في إحدى دور السينما في المدينة، بسبب انشغالها بهاتفها طيلة عرض الفيلم، الأمر الذي أثار حفيظته.

وأكد براندون بأن الفتاة قد أفسدت "ليلة رومانسية"، بسبب انشغالها طيلة الوقت بهاتفها.

الإعلان

وعندما طلب براندون منها إقفال الهاتف أو المغادرة، اختارت مغادرة قاعة السينما.

من جهته، برر براندون أن قيامه برفع الدعوى لتقوم الفتاة بتعويضه ثمن البطاقتين الذي لا يجاوز 17 دولارا أميركيا، إذ اعتبر أن هذا الموعد من أسوء أيام حياته.