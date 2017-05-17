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17 أيار 2017
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فريق الهومنتمن يتقدم ٢-٠ في XXL ENERGY السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على الرياضي بنتيجة 82-79

فريق الهومنتمن يتقدم ٢-٠ في XXL ENERGY السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على الرياضي بنتيجة 82-79 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتقدم,الهومنتمن,فريق,
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فريق الهومنتمن يتقدم ٢-٠ في XXL ENERGY السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على الرياضي بنتيجة 82-79
 
 
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