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17 أيار 2017
17/05/2017 15:53:24
فريق الهومنتمن يتقدم ٢-٠ في XXL ENERGY السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على الرياضي بنتيجة 82-79
فريق الهومنتمن يتقدم ٢-٠ في XXL ENERGY السلسلة النهائية لبطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على الرياضي بنتيجة 82-79
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