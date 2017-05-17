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17 أيار 2017
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الرئيس عون تابع من اليرزة العملية النوعية التي نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك

الرئيس عون تابع من اليرزة العملية النوعية التي نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليرزة,تابع,الرئيس,
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الرئيس عون تابع من اليرزة العملية النوعية التي نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك
 
 
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