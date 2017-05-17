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17 أيار 2017
17/05/2017 16:54:56
الرئيس عون تابع من اليرزة العملية النوعية التي نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك
الرئيس عون تابع من اليرزة العملية النوعية التي نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك
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LBCI News Lebanon
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