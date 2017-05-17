بلجيكا تسلم فرنسا 3 اشخاص مشتبه بإنتمائهم الى خلية جهادية

سلمت السلطات البلجيكية الى نظيرتها الفرنسية ثلاثة اشخاص يشتبه بانتمائهم الى خلية الجهادي رضا كريكت التي يعتقد انها خططت لاعتداء في فرنسا في 2016، كما افاد مصدر قضائي الاربعاء.

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وقال المصدر ان السلطات الفرنسية تسلمت في الرابع من ايار الجاري كلا من عبد الرحمن امرود ورباح منيكر وياسين علمي، مشيرا الى ان القضاء الفرنسي وجه اليهم على الاثر الاتهام وامر بإيداعهم السجن.وكان الرجال الثلاثة اعتقلوا في بروكسل في 25 آذار 2016 غداة اعتقال الشرطة قرب باريس رضا كريكت، اللص وصاحب السوابق الجنائية الذي اعتنق لاحقا الفكر الجهادي. ويومها عثرت السلطات الفرنسية في مخبأ بمنطقة ارجنتوي في ضاحية باريس على ترسانة كبيرة من الاسلحة والمعدات اللازمة لتصنيع عبوات ناسفة بما في ذلك 105 غرامات من مادة بيروكسيد الاسيتون الشديدة الانفجار.وكان مشبوه آخر بالانتماء الى هذه الخلية هو الفرنسي انيس بحري (32 عاما) اعتقل في روتردام في 27 آذار قبل ان تتسلمه باريس في آب وتوجه اليه الاتهام ايضا. وعثرت السلطات الهولندية في شقته على 45 كلغ من الذخائر لبنادق كلاشنيكوف.واثر تلك التوقيفات اعلن المدعي العام لمدينة باريس فرنسوا مولانس ان تفكيك هذه الخلية "حال دون ارتكاب عمل عنيف للغاية من قبل شبكة ارهابية كانت جاهزة لتنفيذ" مخططها.