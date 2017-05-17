إسرائيل تهدّد لبنان عبر الإعلام السعودي

كرّرت إسرائيل، عبر موقع "إيلاف" الإخباري السعودي، تهديداتها باستهداف البنية التحتية للدولة اللبنانية في حال نشبت الحرب بينها وبين حزب الله. الجديد في التهديد الذي تضمّن استبعاداً لنشوب الحرب في هذه المرحلة أنه جاء عبر وسيلة إعلامية سعودية!

وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، قال في مقابلة خاصة مع موقع "إيلاف" إن إمكانية الحرب في هذه المرحلة غير واردة، ولكن "في حال حصل ذلك فسنعيد لبنان 200 سنة إلى الوراء. وإذا قام حزب الله بأي مجازفة نتيجة قراءة خاطئة للوضع، أو لأنه اقتنع بأن لديه أسلحة تخيفنا، فإن البلدات اللبنانية ستصبح خراباً، لأننا لن نمتنع عن ضرب المرافق الحيوية للدولة اللبنانية والبنى التحتية المهمة من كهرباء وماء وغيرهما".

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