أوضح مصدر في المعارضة السورية أن حزب الله يخوض مفاوضات جدية مع "فتح الشام" عبر وسطاء، لضمان خروج مقاتلي "فتح الشام" من القلمون إلى إدلب، واشار، في حديث الى "، إلى أن المفاوضات "يتحكّم بها الميزان العسكري على الأرض".