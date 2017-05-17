صحف اليوم
17 أيار 2017
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حزب الله يخوض مفاوضات جدية مع "فتح الشام"

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حزب الله يخوض مفاوضات جدية مع &quot;فتح الشام&quot;
أوضح مصدر في المعارضة السورية أن حزب الله يخوض مفاوضات جدية مع "فتح الشام" عبر وسطاء، لضمان خروج مقاتلي "فتح الشام" من القلمون إلى إدلب، واشار، في حديث الى "الشرق الاوسط"، إلى أن المفاوضات "يتحكّم بها الميزان العسكري على الأرض".
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