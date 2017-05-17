صحف اليوم
17 أيار 2017
17/05/2017 23:58:05
حزب الله يخوض مفاوضات جدية مع "فتح الشام"
حزب الله اعاد تموضعه على الحدود السورية
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LBCI News Lebanon
أوضح مصدر في المعارضة السورية أن حزب الله يخوض مفاوضات جدية مع "فتح الشام" عبر وسطاء، لضمان خروج مقاتلي "فتح الشام" من القلمون إلى إدلب، واشار، في حديث الى "
الشرق الاوسط"
، إلى أن المفاوضات "يتحكّم بها الميزان العسكري على الأرض".
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