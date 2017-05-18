"قوة تدخل سريع" ستنتشر قريبا في مالي

اعلن مسؤول في الامم المتحدة الاربعاء في باماكو ان "قوة تدخل سريع" مؤلفة من قوات حفظ سلام سنغالية ستُنشر قريبا في وسط مالي حيث ازدادت منذ العام 2015 الاعتداءات واعمال العنف الطائفية.

وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان بيير لاكروا الذي يزور مالي للمرة الاولى منذ توليه منصبه "ننتظر ان تنشر السنغال قريبا في وسط (مالي) قوة تدخل سريع بهدف التعامل مع الوضع الامني غير المستقر".

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واضاف ان بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لديها تفويض "كبير، لكن رغم الجهود، هناك نقص في القدرات".

وكانت مجموعات ارهابية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، سيطرت في اذار ونيسان 2012 على شمال مالي.

لكن القسم الاكبر من الارهابيين طرد من المنطقة اثر تدخل عسكري دولي بادرت اليه فرنسا في كانون الثاني 2013. ورغم ذلك، لا تزال هناك مناطق خارج سيطرة القوات المالية والاجنبية.