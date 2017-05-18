أخبار دولية
18 أيار 2017
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واشنطن ترفض مشاركة البشير في قمة الرياض

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واشنطن ترفض مشاركة البشير في قمة الرياض
أعلنت الولايات المتحدة رفضها مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للقضاء الدولي بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة، في قمة الرياض التي سيحضرها قادة عرب ومسلمون اضافة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
      
وكان وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور قد قال للصحافيين في جنيف :"أستطيع ان اؤكد ان الرئيس البشير سوف يذهب...الى السعودية (...) إننا نتطلع الى تطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
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 والقمة التي تستضيفها الرياض الأحد ويحضرها قادة عرب ومسلمون، من المتوقع ان تشهد محادثات على مستوى رفيع.
      
وسيكون ترامب في السعودية بدءا من السبت في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني.
 
 
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