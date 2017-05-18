محادثات "بناءة" بين مسؤولين اميركيين واوربيين حول التهديدات المحدقة بالطيران

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أجرى مسؤولون أوروبيون وأميركيون كبار الأربعاء محادثات وُصفت بـ"البنّاءة" تتعلق بـ"التهديدات الخطيرة والمتغيّرة" المحدقة بسلامة شركات الطيران، في وقت تدرس واشنطن حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات الجوية الآتية من أوروبا.وأوضح المسؤولون في بيان أنّ "الجانبين تبادلا معلومات تتعلّق بالتهديدات الخطيرة والمتغيّرة المحدقة بسلامة الطيران" وعرضا "مقارباتهما لمواجهات تهديدات مماثلة".وأضافوا أنّ الجانبين تطرقا "إلى المعايير الموجودة وقدرات الطيران على كشف" التهديد، فضلا عن مناقشتهما التحسينات الأمنية في ما يتعلق بـ"الأجهزة الالكترونية الكبيرة في الحقائب التي يتم تسجيلها".وأشار الجانبان الى امكان اجراء مزيد من المحادثات الاسبوع المقبل.