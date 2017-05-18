تعيين روبرت مولر مدعيا لتحقيق خاص بروسيا

تحقيق في قضية علاقات ترامب بروسيا

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن روبرت مولر الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عين مدعيا خاصا في تحقيق حول "مساعي الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأمور ذات صلة."

وقال مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في بيان اعلن فيه تعيين مولر في هذا المنصب ان "قراري لا يعني ان هناك جرائم ارتكبت او ان هناك ملاحقات يجب ان تتم"، مشددا على انه "نظرا الى فرادة الظروف الراهنة فان المصلحة العامة تقتضي مني ان اضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يتمتع بدرجة ما من الاستقلالية تجاه هرمية السلطة الاعتيادية".​

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ترامب "يتطلع" الى الانتهاء "سريعا" من التحقيق بشأن التدخل الروسي

من جهته، أمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ان يتم الانتهاء "سريعا" من التحقيق بشأن احتمال وجود تواطؤ بين روسيا ومقربين منه. ​