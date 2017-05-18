تركيا تدعو الى رحيل المنسق الاميركي للتحالف الدولي

دعا وزير الخارجية التركي الى رحيل المنسق الاميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بريت ماكغورك واتهمه بدعم المقاتلين الاكراد في سوريا والانفصاليين الاكراد على الاراضي التركية.

بعدما كان الرئيس رجب طيب إردوغان قد أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع بأن بلاده ستتحرك "من دون الرجوع لأحد" إذا واجهت هجوما من أي نوع من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

من جهة أخرى، ابدت الولايات المتحدة لتركيا قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لواشنطن.

وألقت تركيا باللائمة في الشجار الذي وقع أمام مقر إقامة سفيرها على متظاهرين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني لكن قائد شرطة واشنطن وصف ما حدث بأنه "هجوم وحشي" على محتجين مسالمين.

واعلنت الشرطة إن 11 شخصا أصيبوا بينهم ضابط بشرطة واشنطن كما ألقي القبض على شخصين أحدهما على الأقل من المحتجين.

وأظهر تسجيل فيديو نشر على الإنترنت رجالا في بذل سوداء يطاردون محتجين مناهضين للحكومة ويلكمونهم ويركلونهم حين تدخلت الشرطة. وكان رجلان ينزفان من جروح في الرأس وحاول بعض المارة

إسعاف محتجين آخرين يعانون دوارا.

وذكرت السفارة التركية في بيان أن المحتجين على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة جماعة إرهابية.