تضييق الخناق على داعش في الرقة

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أعلن متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على 350 كيلومترا مربعا في الأسبوع الماضي "لتضيق الخناق" على التنظيم في حملة تهدف لعزل قاعدة عملياته الرقة.وقال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من بغداد إن من المعتقد أن ما يتراوح بين 3000 و4000 من مقاتلي التنظيم متحصنون في مدينة الرقة حيث يواصلون تعزيز الدفاعات للتصدي للهجوم المتوقع مما يدفع التحالف لشن ضربات جوية لمنعهم من ذلك.