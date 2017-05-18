أخبار دولية
18 أيار 2017
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هل يعلن ترامب نقل السفارة للقدس خلال زيارة إسرائيل؟

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هل يعلن ترامب نقل السفارة للقدس خلال زيارة إسرائيل؟
أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم الإعلان عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس خلال زيارته المقبلة لإسرائيل رغم أنه لا يزال يريد اتخاذ هذه الخطوة في نهاية المطاف.

وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز بشرط عدم نشر اسمه إن إدارة ترامب لا تريد تعقيد مساعي استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالإعلان عن نقل السفارة.
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وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها الأبدية والموحدة وتريد من جميع الدول أن تتخذ من المدينة مقرا لسفاراتها. ويعارض كثير من حلفاء الولايات المتحدة بشدة نقل السفارة إذ يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لهم.
 
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