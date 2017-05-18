مهمة للحلف الاطلسي بالعراق...و200 ألف شخص بالموصل مهددون

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أعلنت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 200 ألف شخص آخرين قد يفرون من الموصل مع اشتداد القتال بين القوات العراقية ومسلحي داعش في المدينة.يأتي ذلك، في وقت، اقترحت الولايات المتحدة أن يتولى الحلف الاطلسي مهمة تدريب للقوات العراقية بعد دحر تنظيم داعش، بحسب ما اعلن رئيس اركان الجيوش الاميركية المشتركة الجنرال جو دانفورد.وصرح دانفورد لصحافيين على متن الطائرة التي تعيده من اجتماع للحلف في بروكسل ان الحلف الاطلسي "يمكن ان يكون في موقع ممتاز للقيام بمهمة تدريب" للقوات العراقية "على فترة طويلة".وذكر دانفورد بان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان أعلن ان القوات العراقية يمكن أن تظل بحاجة الى دعم بعد الانتصار على التنظيم الجهادي لكن دون ان يحدد مطالبه بشكل رسمي.