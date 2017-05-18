ماتيس يريد من حلفاء الاطلسي المساهمة في دعم حكومة افغانستان

دعا وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاربعاء الى مساهمات من الدول الحليفة في الاطلسي وذلك قبل التزام اكبر من قب الولايات المتحدة في دعم سلطات هذا البلد.

ويتوقع ان تطلب وزارة الدفاع ارسال آلاف الجنود الاضافيين الى أفغانستان حيث ينتشر حاليا 13500 عسكري للحلف الاطلسي لمساعدة حكومة كابول في المواجهة الصعبة مع متمردي طالبان.

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ويعود القرار النهائي الى الرئيس دونالد ترامب الذي كان دعا الى تخفيف التزامات الولايات المتحدة في الخارج.

وكانت تيريزا ويلن مساعدة وزير الدفاع بالوكالة المكلفة العمليات الخاصة، قالت في 4 ايار انها تأمل في صدور توصيات "خلال الاسبوع التالي".