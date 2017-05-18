امطار رعدية وثلوج وانخفاض في الحرارة...

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يستمر الطقس الشبه صيفي اليوم والحرارة فوق معدلاتها بقليل. ويتأثر لبنان بدءا من بعد الظهر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب قليلا مع احتمال تساقط امطار في الداخل وعلى الجبال ويتحول الطقس الى غير مستقر يوم السبت مع امطار متفرقة وثلوج خفيفة على المرتفعات الشاهقة ٢٧٠٠م-٢٨٠٠م وما فوق.الخميس: طقس حار انما متقلب وغائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسط احتمال امطار رعدية في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات الشمالية، الحرارة ساحلا بين 19 و 29 درجة.الجمعة:استمرار الطقس المتقلب مع احتمال امطار متفرقة خفيفة خصوصا على الجبال مع انخفاض الحرارة لتتراوح ساحلا بين 17 و 26 درجة.السبت:طقس متقلب مع تساقط امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فيما تنشط الرياح، واحتمال تساقط ثلوج على ٢٧٠٠م.