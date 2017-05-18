اعتصام مفتوح في البرج الشمالي تضامنا مع المضربين عن الطعام

افتتحت فصائل المقاومة الفلسطينية خيمة اعتصام مفتوح في مخيم برج الشمالي شرق مدينة صور، لمناسبة الذكرى التاسعة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الاسرائيلية، وذلك في حضور الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية واللجان الشعبية وفاعليات.

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وأكد عضو قيادة حركة الجهاد الاسلامي في لبنان أبو سامر موسى "موقف الجهاد الاسلامي الرافض للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية وحق العودة"، واعتبر "ان الخيار الوحيد لتحرير الارض والاسرى هو فقط خيار المقاومة"، محذرا "من خطورة زيارات ترامب للسعودية وحشد الزعماء لتقديم واجب الطاعة له والتنازل عن فلسطين ودفع الجزية له والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات تحت عنوان صفقات سلاح".