ولعت بين وهاب والجراح...

وئام وهاب رد على وزير الاتصالات جمال الجراح

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LBCI News Lebanon

غرد وزير الاتصالات جمال الجراح على تويتر قائلاً:" بالوزارة لا في لحمة ولا عظمة لنرميها للبعض... بالكثير كارت تشريج".

فرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عليه بالقول :"لم تترك يا جمال أنت ومعلمك لا لحما ولا عضما ولا كرت تشريج ولكن سنمنعك من أكل أموال الناس لأن معدتك والحمدلله قطّيعه."

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وأضاف:" والله يا جمال إن الكلاب أرحم من بعض المسؤولين والوزراء فالكلاب تنهش اللحم أما هؤلاء فينهشون اللحم والعضم".

وعاد الجراح ورد بدوره على وهاب قائلاً:" غيّرت رأيي... ما عاد في كارت تشريج"