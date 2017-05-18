خاص بالفيديو- من هوليوود إلى بيروت.. نجم سيأسر قلوبكم في رمضان: "يقبروني اللبنانيّي"

تفاصيل اللقاء في هذا الفيديو

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LBCI News Lebanon

هو نجمٌ تونسي نجح بالوقوف في أهم استوديوهات تصوير الأفلام والمسلسلات في هوليوود والتمثيل في عددٍ كبيرٍ من الأعمال البريطانية قبل إنتقاله في العام 2012 لخوض غمار التمثيل في العالم العربي وتحديداً في الدراما المصريّة.

أنّه النجم التونسي ظافر عابدين الّذي أسر القلوب بوسامته في الفيلم العالمي "Sex and the City 2" والّذي يطلّ على الجمهور اللبناني والعربي خلال شهر رمضان المبارك في بطولة مسلسل "كاراميل" إلى جانب النجمتين ماغي بو غصن وكارمن لبّس عبر شاشة LBCI وLDC.

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وقد رصدت كاميرا موقع قناة LBCI الممثل ظافر عابدين في موقع تصوير مسلسل "كاراميل" وهو يتحدّث بعض الكلمات باللهجة اللبنانية، فرحّب بلقائنا معه بعبارة "يقبروني اللبنانيي".

بالعودة إلى تفاصيل المسلسل، يكتفي الممثل ظافر عابدين بالكشف أنه سيعيش في أحداث العمل الكوميدي "مثلّث حب" مع مايا الّتي تجسّد دورها الممثلة ماغي بو غصن ومع كارلا الّتي تجسّد دورها الممثلة كارمن لبّس، للوصول إلى سؤالٍ عريض وهو "من سيختار بين مايا وكارلا؟".

تابعوا تفاصيل لقاء موقع LBCI مع الممثل ظافر عابدين في هذه المقابلة المصوّرة من كواليس تصوير مسلسل "كاراميل".