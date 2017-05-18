شقيقة عامر زيان تثبت براءته بالوثائق الطبيّة

خرجت الممثلة لارا الخوري عن صمتها في قضية شقيقها الفنان عامر زيان بعد انتشار فيديو له من عام 2012 وهو يتعاطى المخدرات وذلك لتثبت براءته.

في التفاصيل، شاركت لارا الخوري متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام، صورة برزت فيها التحاليل الطبية الّتي أجراها شقيقها الفنان عامر زيان في عام 2013.

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وأرفقت لارا الصورة بتعليقٍ جاء فيه "كنت مقرّرة انو ما احكي بهالموضوع وبهالسخافات بس للاسف بعض الناس بيستفزوك وبيجبروك انك تحكي وعمليات الابتزاز والتشهير". وأضافت "شوفوا هيدا الفحص الطبي هوي اللي بيحكي وسكرنا عالموضوع".