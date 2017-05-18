ماذا طلب كنعان من الحكومة؟

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شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن المطلوب حضور نيابي اكبر في الجلسات والتزام اكبر بمناقشة الموازنة في ضوء الحرص على المال العام.وبعد اجتماع اللجنة، دعا كنعان الزملاء الى الجدية في الحضور والنقاشات حتى لا يقتصر الحديث عن الشفافية ومحاربة الفساد على الشعارات، قائلا "على النائب الممثل للامة ان يناقش ويوازن ما بين مصلحة الدولة وحاجات الناس".وطالب كنعان الحكومة بعدم جواز إدراج البنود الضريبية ضمن الموازنة بل بضرورة إتيانها بشكل منفصل الى المجلس، مستغربا عدم بحث الحكومة حتى الساعة قانون قطع الحساب.وأضاف "جلستان يوميا بدءا من الاسبوع المقبل لانهاء الموازنة في الوقت المفترض".