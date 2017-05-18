الأمم المتحدة تقترح وثيقة تمهّد لإعداد دستور سوري

قدم موفد الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا اقتراحا يقضي بالعمل على إعداد دستور جديد لسوريا، وذلك في اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف.

وفي وقت نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين في المعارضة ، ان الوثيقة تنص على "آلية تشاورية" تعمل على رؤى قانونية محددة وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي التي يتم التفاوض عليها، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات منذر ماخوس قال "لدينا تحفظات كثيرة" على الوثيقة وهي لا تزال قيد الدرس.

الوفد الحكومي تجنب من جهته التعليق على المعلومات بشأن هذه الوثيقة، الا ان مصدرا قريبا من الوفد اكد انه تلقى ايضا نسخة منها.