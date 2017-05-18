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18 أيار 2017
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السعودية تدشن شركة للصناعات العسكرية

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السعودية تدشن شركة للصناعات العسكرية

أعلنت السعودية عن تدشين شركة للصناعات العسكرية بهدف توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2030، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية.

 

ونقلت الاخبارية عن الامير محمد بن سلمان  ولي ولي العهد، وزير الدفاع  قوله ان "شركة الصناعات العسكرية ستركز على الصواريخ والأسلحة والأنظمة الجوية، متحدثا عن السعي الى توطين 50 بالمئة من الإنفاق الحكومي العسكري

بحلول 2030".  

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