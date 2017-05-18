باسيل التقى نظيره الايطالي: لبنان وصل الى نقطة الانهيار

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أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان وصل الى نقطة الانهيار من حيث قدرته على تحمل التدفق الكثيف للنازحين سوريين على أراضيه.باسيل لفت الى تطابق وجهات النظر مع نظيره الايطالي الذي التقاه في وزارة الخارجية على أن الحل السياسي هو الأساس في سوريا على أن يشمل عودة النازحين السوريين الى بلدهم.وشدد على ان "الانتصارات على الارض في مواجهة داعش يجب ان تقترن بالقضاء على من يمول التنظيم".من جهته قال وزير الخارجية الايطالي: "نتعاون مع لبنان ونقدم المساعدة له في هذا الوقت الصعب للمساهمة باستقراره واستقرار المنطقة"، مهنئا لبنان على جهوده في استضافة النازحين، وقال:" لا اعتقد ان اي بلد في العالم يستضيف هذا العدد الكبير من النازحين كلبنان".