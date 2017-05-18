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18 أيار 2017
18/05/2017 07:07:53
وزير الخارجية الإيطالي: ايطاليا موجودة في لبنان من خلال جنودها ونتعاون معه ونقدم المساعدة له للمحافطة عليه وحمايته من عدم الاستقرار
وزير الخارجية الإيطالي: ايطاليا موجودة في لبنان من خلال جنودها ونتعاون معه ونقدم المساعدة له للمحافطة عليه وحمايته من عدم الاستقرار
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LBCI News Lebanon
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