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18 أيار 2017
18/05/2017 06:57:07
المشنوق من دار الفتوى : تقرّر تأليف لجنة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة والحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الاهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم
المشنوق من دار الفتوى : تقرّر تأليف لجنة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة والحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الاهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم
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