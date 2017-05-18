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18 أيار 2017
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المشنوق من دار الفتوى : تقرّر تأليف لجنة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة والحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الاهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم

المشنوق من دار الفتوى : تقرّر تأليف لجنة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة والحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الاهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفتوى,المشنوق,
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المشنوق من دار الفتوى : تقرّر تأليف لجنة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة والحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الاهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم
 
 
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