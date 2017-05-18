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18 أيار 2017
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باسيل: الجيش اللبناني قادر على حماية حدود لبنان وهو طبعا بحاجة لمساعدات عسكرية من آليات وأسلحة لتطوير قدراته وأزمة النزوح السوري باتت أزمة عالمية

باسيل: الجيش اللبناني قادر على حماية حدود لبنان وهو طبعا بحاجة لمساعدات عسكرية من آليات وأسلحة لتطوير قدراته وأزمة النزوح السوري باتت أزمة عالمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار قادر,اللبناني,الجيش,باسيل,
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باسيل: الجيش اللبناني قادر على حماية حدود لبنان وهو طبعا بحاجة لمساعدات عسكرية من آليات وأسلحة لتطوير قدراته وأزمة النزوح السوري باتت أزمة عالمية
 
 
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