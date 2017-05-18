آخر الأخبار
18 أيار 2017
18/05/2017 07:12:15
باسيل: الجيش اللبناني قادر على حماية حدود لبنان وهو طبعا بحاجة لمساعدات عسكرية من آليات وأسلحة لتطوير قدراته وأزمة النزوح السوري باتت أزمة عالمية
باسيل: الجيش اللبناني قادر على حماية حدود لبنان وهو طبعا بحاجة لمساعدات عسكرية من آليات وأسلحة لتطوير قدراته وأزمة النزوح السوري باتت أزمة عالمية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قادر,اللبناني,الجيش,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً