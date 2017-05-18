يتسلّق الجبل نفسه كل يوم...بالرغم من إصابته بالألزهايمر!

مرضه لم يمنعه من تحقيق حلمه

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LBCI News Lebanon

بالرغم من إصابته بمرض الألزهايمر، يعمد "سيون جير" على تسلّق الجبل نفسه الواقع في وادي بحيرة كونيستون في كمبريا في المملكة المتحدة.



ويستيقظ سيون، البالغ من العمر 67 عامًا، كل يوم عند الرابعة فجرًا ويتسلّق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه اكثر من 800 متر عن سطح البحر لو مهما ساءت حالة الطقس.

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وقد تسلّق سيون هذا الجبل أكثر من 5 آلاف مرة حتى اليوم وقد حفظ مساره بأدق تفاصيله.



وعلى الرغم من عدم حيازته على خبرة في الإسعافات الأولية، دائمًا ما يقدّم سيون كلّ أنواع المساعدات إلى المتسلقين الذين يعانون من حوادث صحية أو يتيهون في مسارات الجبل عند التسلّق.



وقال المسعفون إنهم يفرحون دومًا عندما يتقدم سيون لمساعدتهم وقد عبر جميع الزوّار عن استغرابهم عند معرفة أن سيون مصابًا بالألزهايمر.



وعن هذا الشأن، قال سيمون في مقابلة له إنه يشعر بأنه بصحّةٍ جيّدة جدًا عندما يتسلّق الجبل وبخاصة عندما يصل إلى قمته ويتنشّق الهواء النقي على خلاف تواجده في المنزل حيث ينسى الكثير من الأمور المهمة.

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