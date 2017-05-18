مرّة جديدة...بيلا حديد تتعرض لموقف حرج في مهرجان "كان" بسبب فستانها!

تعرضت بيلا حديد لموقف محرج في لفتتاح مهرجان كان

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LBCI News Lebanon

حضرت عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 70 ولفتت الأنظار بمظهرها المثير.



واختارت حديد فستانًا طويلاً ومكشوفًا على الاكتاف والصدر باللون الزهري الفاتح من تصميم الكسندر غوتييه، وتميّز الفستان بفتحته العالية جدًا على الساق.

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وتمامًا كما حصل معها في العام الماضي في المهرجان عينه عند ارتدائها فستانا مكشوفا باللون الأحمر، تعرضت حديد لموقف محرج هذه السنة إذ ظهرت ملابسها الداخلية من الفستان المفتوح بشكل كبير على ساقيها.



وذكرت التقارير أن بيلا لم تكترث للأمر المحرج الذي سبق وأن تعرضت له ووقفت امام المصورين لكي يلتقطوا الصور لها ولوالدها الذي رافقها إلى الحفل.

بيلا إلى جانب والدها

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إطلالة بيلا في مهرجان كان العام الفائت

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