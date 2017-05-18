موضة وجمال
18 أيار 2017
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مرّة جديدة...بيلا حديد تتعرض لموقف حرج في مهرجان "كان" بسبب فستانها!

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مرّة جديدة...بيلا حديد تتعرض لموقف حرج في مهرجان &quot;كان&quot; بسبب فستانها!
حضرت عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 70 ولفتت الأنظار بمظهرها المثير.

واختارت حديد فستانًا طويلاً ومكشوفًا على الاكتاف والصدر باللون الزهري الفاتح من تصميم الكسندر غوتييه، وتميّز الفستان بفتحته العالية جدًا على الساق.
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وتمامًا كما حصل معها في العام الماضي في المهرجان عينه عند ارتدائها فستانا مكشوفا باللون الأحمر، تعرضت حديد لموقف محرج هذه السنة إذ ظهرت ملابسها الداخلية من الفستان المفتوح بشكل كبير على ساقيها.

وذكرت التقارير أن بيلا لم تكترث للأمر المحرج الذي سبق وأن تعرضت له ووقفت امام المصورين لكي يلتقطوا الصور لها ولوالدها الذي رافقها إلى الحفل.
 
Bella Hadid flashes the flesh on the red carpet. Picture: Splash News
 
Bella Hadid dazzled in Cannes. Picture: Anne-Christine Poujoulat/AFP
 
بيلا إلى جانب والدها
 
Bella Hadid on the red carpet with her dad. Picture: Pascal Le Segretain/Getty Images
إطلالة بيلا في مهرجان كان العام الفائت
 
Bella Hadid stunned in a barely-there gown in Cannes last year. Picture: Getty Images
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